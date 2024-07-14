Мощный пожар охватил около гектара леса в районе посёлка Абрау-Дюрсо

В Краснодарском крае разгорелся мощный пожар, охвативший около гектара леса в районе базы отдыха "Романтик" между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Лесной пожар в районе посёлка Абрау-Дюрсо. Обложка © SHOT

По словам очевидцев, огонь распространяется очень быстро, однако постояльцев турбазы пока не эвакуируют. На месте работают пожарные. Есть ли пострадавшие, неизвестно.