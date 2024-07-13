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13 июля, 20:23

Мать из Златоуста выбросила троих детей из окна объятой пламенем квартиры

В Златоусте мать выбросила трёх детей из окна пятого этажа, спасая их от пожара

В Златоусте мать выбросила трёх детей из окна пятого этажа, спасая их от пожара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

В Златоусте мать выбросила трёх детей из окна пятого этажа, спасая их от пожара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

В городе Златоусте, который расположен в Челябинской области, на пожаре чуть не погибли три ребёнка. Как передаёт региональное управление МЧС, их собственная мать выкидывала из окна горящей квартиры, находящейся на пятом этаже.

В ведомстве рассказали, что возгорание было зафиксировано в одном из жилых домов на улице Металлургов. Там женщина с тремя несовершеннолетними, возраст которых составляет от четырёх до шести лет, после обнаружения возгорания двинулись к входной двери, но замок заклинило, поэтому её было не открыть.

"Женщина проводила спасение детей на одеяло, растянутое очевидцами под окнами квартиры. После этого они были доставлены в медучреждение", — сообщили представители МЧС.

Впоследствии спасатели добрались и до самой героини этого происшествия. Они вскрыли входную дверь, ведущую в квартиру, и вывели её на свежий воздух по маршевым лестницам.

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Алексей Соловьёв
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