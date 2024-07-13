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13 июля, 13:22

Мощный пожар охватил траву и лес в Севастополе

МЧС: В Верхнесадовом в Севастополе локализовали пожар на площади 4 гектара

Пожар в Верхнесадовом. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Пожар в Верхнесадовом. Обложка © Telegram / РаZVожаев

В севастопольском селе Верхнесадовое загорелись лес и трава, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. В настоящее время пожар локализован.

"В Верхнесадовом, в районе улицы Гагарина, горит трава, кустарник, лес. На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя. Ранг пожара уже понижен до 1БИС", — написал Развожаев.

На данный момент в регионе действует специальный противопожарный режим.

В ГУ МЧС по Севастополю в 15:33 сообщили, что пожар локализован на площади четыре гектара.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Цимлянском районе Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. В пиковом значении площадь горения составляла 200 квадратных метров.

Николай Рюмин
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