Мощный пожар охватил траву и лес в Севастополе
МЧС: В Верхнесадовом в Севастополе локализовали пожар на площади 4 гектара
Пожар в Верхнесадовом. Обложка © Telegram / РаZVожаев
В севастопольском селе Верхнесадовое загорелись лес и трава, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. В настоящее время пожар локализован.
"В Верхнесадовом, в районе улицы Гагарина, горит трава, кустарник, лес. На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя. Ранг пожара уже понижен до 1БИС", — написал Развожаев.
На данный момент в регионе действует специальный противопожарный режим.
В ГУ МЧС по Севастополю в 15:33 сообщили, что пожар локализован на площади четыре гектара.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Цимлянском районе Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. В пиковом значении площадь горения составляла 200 квадратных метров.