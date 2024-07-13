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13 июля, 08:05

На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

Голубев: На нефтебазе в Ростовской области ликвидировали пожар после атаки БПЛА

В Цимлянском районе Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

"По состоянию на 10:19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", — написал глава региона.

Под Волгоградом спустя сутки потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Под Волгоградом спустя сутки потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Напомним, что утром 12 июля стало известно о пожаре на нефтебазе в Ростовской области. Пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг. Позже площадь горения выросла до 200 квадратных метров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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