На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

В Цимлянском районе Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

"По состоянию на 10:19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", — написал глава региона.