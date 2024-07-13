На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ
Голубев: На нефтебазе в Ростовской области ликвидировали пожар после атаки БПЛА
В Цимлянском районе Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.
"По состоянию на 10:19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", — написал глава региона.
Напомним, что утром 12 июля стало известно о пожаре на нефтебазе в Ростовской области. Пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг. Позже площадь горения выросла до 200 квадратных метров.
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