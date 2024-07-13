Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ выросла до 200 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, возникшего в результате атаки украинского беспилотника, выросла до 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Спасатели задействовали пожарный поезд.

"По состоянию на 08:00 площадь пожара — 200 квадратных метров. К месту тушения прибыл пожарный поезд", — написал глава региона в телеграм-канале.