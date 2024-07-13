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13 июля, 07:13

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ выросла до 200 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области выросла до 200 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, возникшего в результате атаки украинского беспилотника, выросла до 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Спасатели задействовали пожарный поезд.

"По состоянию на 08:00 площадь пожара — 200 квадратных метров. К месту тушения прибыл пожарный поезд", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Напомним, о возгорании на нефтебазе в Цимлянском районе стало известно утром 12 июля. По словам Василия Голубева, причиной стала атака украинского беспилотника. Пожару присвоен третий ранг. Предварительно, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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