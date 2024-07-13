За ночь средства ПВО сбили четыре БПЛА над тремя регионами России

За минувшую ночь российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", — говорится в сообщении.