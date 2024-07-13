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13 июля, 05:52

За ночь средства ПВО сбили четыре БПЛА над тремя регионами России

Ночью ПВО РФ сбила четыре дрона над Белгородской, Ростовской и Курской областями

За минувшую ночь российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Ростовской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, минувшей ночью украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области. На месте возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Матвей Константинов
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