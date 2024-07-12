Российская ПВО перехватила два дрона-камикадзе на подступах к Бердянску

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о двух взрывах на юге Запорожской области. Как заявил политический деятель в своём телеграм-канале, предварительно, российские средства противовоздушной обороны сбили на подступах к Бердянску два дрона ВСУ.

"Слава Богу, всё сбили на подступах к городу. Подробности позже", — написал Рогов несколько часов назад.