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Регион
12 июля, 19:26

Российская ПВО перехватила два дрона-камикадзе на подступах к Бердянску

Рогов: В Бердянске прогремели два взрыва взрыва

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о двух взрывах на юге Запорожской области. Как заявил политический деятель в своём телеграм-канале, предварительно, российские средства противовоздушной обороны сбили на подступах к Бердянску два дрона ВСУ.

"Слава Богу, всё сбили на подступах к городу. Подробности позже", — написал Рогов несколько часов назад.

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Ранее Life.ru писал, что системы российской ПВО 11 июля предотвратили попытку киевского режима нанести удар по территории России при помощи дрона. В Минобороны РФ тогда сообщили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит в небе над Воронежской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Алексей Соловьёв
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