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11 июля, 18:44

Российские средства ПВО сбили украинский БПЛА в Воронежской области

Российский средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать и нанести удар по территории нашей страны при помощи беспилотника. Вражеский дрон был сбит в небе над Воронежской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 20.35 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении.

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До этого беспилотники был сбиты в других российских регионах. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Ступине была отражена атака летевшего на Москву БПЛА. Также этой ночью средства ПВО работали в Брянской области. Там отражены атаки дронов в Клинцовском и Суражском районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Spiffy Digital Creative

Николь Вербер
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