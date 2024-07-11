Российские средства ПВО сбили украинский БПЛА в Воронежской области
Российский средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать и нанести удар по территории нашей страны при помощи беспилотника. Вражеский дрон был сбит в небе над Воронежской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 20.35 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении.
До этого беспилотники был сбиты в других российских регионах. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Ступине была отражена атака летевшего на Москву БПЛА. Также этой ночью средства ПВО работали в Брянской области. Там отражены атаки дронов в Клинцовском и Суражском районах.
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