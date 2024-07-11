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11 июля, 01:11

Два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области

Попытка атаки украинских беспилотников пресечена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дроны были сбиты над Клинцовским и Суражским районами области. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не было. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Уцелевшая ракета HIMARS упала на территорию больницы в Донецке
Уцелевшая ракета HIMARS упала на территорию больницы в Донецке

Также этой ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. Обстрелу подвергся город Грайворон, где произошло частичное отключение электроэнергии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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