Два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области
Попытка атаки украинских беспилотников пресечена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Дроны были сбиты над Клинцовским и Суражским районами области. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не было. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Также этой ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. Обстрелу подвергся город Грайворон, где произошло частичное отключение электроэнергии.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016