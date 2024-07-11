Беспилотники атаковали город Грайворон в Белгородской области

Атака беспилотников ВСУ произошла в городе Грайвороне. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Два взрывных устройства сброшены на парковку возле многоквартирного дома. На текущий момент известно о повреждении двух автомобилей", — написал он в телеграм-канале.

На одной из улиц города произошло аварийное отключение электроэнергии. То же случилось и в сёлах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.