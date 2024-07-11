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10 июля, 22:57

Уцелевшая ракета HIMARS упала на востоке Донецка

Ракету HIMARS сбили над Донецком, уцелевший снаряд упал на востоке города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

Для отражения атаки работала система противовоздушной обороны. В итоге ракета упала в Пролетарском районе. Уцелевший образец увезли представители профильного ведомства.

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Ранее Минобороны РФ показало удары по двум из четырёх уничтоженных за сутки РСЗО HIMARS. Это произошло в районе населённого пункта Новопетровка в Херсонской области.

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Wikipedia / DVIDSHUB

Артур Лапсаков
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