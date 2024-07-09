Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", из которых ВСУ хотели ударить по Крыму
Минобороны РФ показало удары по двум из 4 уничтоженных за сутки РСЗО HIMARS
Опубликована запись поражения двух из четырёх уничтоженных за минувшие сутки американских пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, состоявших на вооружении ВСУ. Видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
Кадры поражения двух из четырёх уничтоженных за сутки установок РСЗО HIMARS ВСУ. Видео © Telergam / Минобороны России
"Расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер" ВС РФ нанесён удар по позиции американских РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Новопетровка в Херсонской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ", — говорится в публикации ведомства.
Как уточняется, ещё две пусковые установки были уничтожены в Запорожской области.
Напомним, сегодня в Минобороны сообщили о том, что за минувшие сутки армия России уничтожила четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, которые Киев собирался использовать для ударов по Крыму. Вместе с тем были ликвидированы иностранные специалисты, занимавшиеся их обслуживанием, — до 35 человек. На самом деле урожай западного вооружения, который пожали наши бойцы за последние дни, даже богаче: до этого в военном ведомстве отчитались об уничтожении ещё трёх таких машин вместе с десятью специалистами в Херсонской области. В Сети также есть видео с точным ударом ВС РФ по HIMARS.
Telergam / Минобороны России