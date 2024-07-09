Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", из которых ВСУ хотели ударить по Крыму

Опубликована запись поражения двух из четырёх уничтоженных за минувшие сутки американских пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS, состоявших на вооружении ВСУ. Видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Кадры поражения двух из четырёх уничтоженных за сутки установок РСЗО HIMARS ВСУ. Видео © Telergam / Минобороны России

"Расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер" ВС РФ нанесён удар по позиции американских РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Новопетровка в Херсонской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ", — говорится в публикации ведомства.