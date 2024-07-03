Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $150 млн, в него войдут снаряды для HIMARS
США предоставят Киеву новый пакет помощи на $150 млн
Президент США Джо Байден распорядился направить Украине дополнительную военную помощь на сумму $150 млн. В новый пакет войдут, в частности, артиллерийские снаряды, боеприпас-снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Он включает в себя ракеты для украинских средств противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие важнейшие системы, которые передаются из запасов США", — уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Также Киеву предоставят услуги Пентагона, включая "военную подготовку и обучение".
При этом ещё 2 июля СМИ узнали, что Соединённые Штаты вскоре объявят о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму 2,3 миллиарда долларов.
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