Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $150 млн, в него войдут снаряды для HIMARS

Президент США Джо Байден распорядился направить Украине дополнительную военную помощь на сумму $150 млн. В новый пакет войдут, в частности, артиллерийские снаряды, боеприпас-снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Он включает в себя ракеты для украинских средств противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие важнейшие системы, которые передаются из запасов США", — уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также Киеву предоставят услуги Пентагона, включая "военную подготовку и обучение".