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3 июля, 18:23

Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $150 млн, в него войдут снаряды для HIMARS

США предоставят Киеву новый пакет помощи на $150 млн

Президент США Джо Байден распорядился направить Украине дополнительную военную помощь на сумму $150 млн. В новый пакет войдут, в частности, артиллерийские снаряды, боеприпас-снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Он включает в себя ракеты для украинских средств противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие важнейшие системы, которые передаются из запасов США", — уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также Киеву предоставят услуги Пентагона, включая "военную подготовку и обучение".

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При этом ещё 2 июля СМИ узнали, что Соединённые Штаты вскоре объявят о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму 2,3 миллиарда долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Александра Вишнякова
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