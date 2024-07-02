СМИ узнали о новом американском пакете помощи Киеву на $2,3 млрд

Соединённые Штаты вскоре объявят о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.

По данным агентства, соответствующее заявление Остин сделал в ходе встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне. Как утверждает шеф Пентагона, в новый пакет военной помощи, в частности, войдут противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны (ПВО).