СМИ узнали о новом американском пакете помощи Киеву на $2,3 млрд
Reuters: США вскоре выделят Киеву новый пакет вооружений на сумму $2,3 млрд
Соединённые Штаты вскоре объявят о выделении Киеву нового пакета вооружений на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.
По данным агентства, соответствующее заявление Остин сделал в ходе встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне. Как утверждает шеф Пентагона, в новый пакет военной помощи, в частности, войдут противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны (ПВО).
А ранее Южная Корея решила пересмотреть свои планы по вооружению Украины. Страна регулярно оказывала Киеву поддержку, но не добавляла к ней военную помощь. После соглашения между Россией и КНДР в Сеуле заявили о возможности поставки оружия в случае "угрозы мирному населению".
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