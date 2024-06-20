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20 июня, 12:30
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Южная Корея задумалась о поставках оружия Киеву из-за соглашения между Россией и КНДР

Yonhap: Республика Корея хочет пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину

Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Рёнхап (Yonhap) со ссылкой на офис президента Юн Сок Ёля. Позиция Сеула поменялась на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии.

Ранее Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине и поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие, отмечает агентство.

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Ранее лидер Южной Кореи назвал условие поставок оружия Украине. По его словам, это будет возможно, когда возникнет "угроза мирному населению". После этого в Сеуле открестились от планов поставлять оружие Украине и назвали причину — мол, всё дело в том, что Южная Корея хочет стабильности в отношениях с Россией.

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AP / TASS

Марина Калегина
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