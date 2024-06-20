Южная Корея задумалась о поставках оружия Киеву из-за соглашения между Россией и КНДР
Yonhap: Республика Корея хочет пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Рёнхап (Yonhap) со ссылкой на офис президента Юн Сок Ёля. Позиция Сеула поменялась на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии.
Ранее Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине и поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие, отмечает агентство.
Ранее лидер Южной Кореи назвал условие поставок оружия Украине. По его словам, это будет возможно, когда возникнет "угроза мирному населению". После этого в Сеуле открестились от планов поставлять оружие Украине и назвали причину — мол, всё дело в том, что Южная Корея хочет стабильности в отношениях с Россией.
AP / TASS