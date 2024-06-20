Южная Корея задумалась о поставках оружия Киеву из-за соглашения между Россией и КНДР

Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину. Об этом сообщило агентство Рёнхап ( Yonhap ) со ссылкой на офис президента Юн Сок Ёля. Позиция Сеула поменялась на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии.

Ранее лидер Южной Кореи назвал условие поставок оружия Украине. По его словам, это будет возможно, когда возникнет "угроза мирному населению". После этого в Сеуле открестились от планов поставлять оружие Украине и назвали причину — мол, всё дело в том, что Южная Корея хочет стабильности в отношениях с Россией.