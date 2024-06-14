Орбан заявил о планах НАТО создать три базы для поставок оружия Украине

НАТО хочет создать в Польше, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок вооружения Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"НАТО хочет создать так называемую миссию НАТО на Украине. Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, ещё здесь, на территории стран НАТО, — в Польше, Словакии и Румынии", — указал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер-министр дополнил, что Будапешт не планирует участвовать в подобной акции, так как опасается стать законной целью для противника из-за поставок оружия. Орбан пояснил, что не хочет подвергать риску мирную жизнь граждан своей страны, делая военной целью "хоть один квадратный сантиметр венгерской территории".

Политик также отметил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании миссии Североатлантического альянса на Украине, поставках оружия, обучении бойцов ВСУ, не предоставит свою территорию для подготовки военных акций и не примет участия в миссии НАТО за пределами его территории.