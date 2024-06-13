Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят
Обязательные поставки Украине оружия из стран НАТО ничего не изменят. В этом уверен пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Такие поставки, по его словам, "и так идут".
"Вряд ли это что-то меняет", — заметил представитель Кремля.
Песков добавил, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своём нежелании участвовать в обязательной помощи Киеву.
О том, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО, ранее сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее Венгрия договорилась с НАТО, что не будет помогать Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с генсеком альянса отметил, что у его страны больше "нет сил и возможностей" хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию.
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