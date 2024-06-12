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12 июня, 17:18

Столтенберг: Поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО

Поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что поставки будут координировать структуры под руководством командующего объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

"Мы видели, что США полгода согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надёжными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО", — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, уже в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий альянса. По словам генсека, НАТО необходимо адаптировать ядерные возможности и показать эффективность ядерного сдерживания в условиях "опасной риторики" Москвы.

Ранее Столтенберг сообщил, что Венгрия договорилась с НАТО, что не будет помогать Украине. При этом Будапешт пообещал не мешать снабжению ВСУ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с генсеком альянса отметил, что у его страны больше "нет сил и возможности" хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию.

"Имеет смысл": Столтенберг поддержал разрешение Берлина применять немецкое оружие против РФ
"Имеет смысл": Столтенберг поддержал разрешение Берлина применять немецкое оружие против РФ
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Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Наталья Исакова
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