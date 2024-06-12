Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по помощи Украине

Будапешт не собирается участвовать в планах НАТО по помощи Украине, однако не станет блокировать соответствующие решения Североатлантического альянса на саммите, который пройдёт с 9 по 11 июля. К такому решению пришли генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях", — подчеркнул Столтенберг на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.

Генсек НАТО отметил, что принимает позицию властей Венгрии. По его словам, Будапешт согласовал с альянсом, что венгерские средства не будут использованы для дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Венгрия продолжит выполнять все свои обязательства в рамках альянса.