Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по помощи Украине
Столтенберг: Венгрия не станет участвовать в помощи НАТО Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / MTI / ZOLTAN MATHE
Будапешт не собирается участвовать в планах НАТО по помощи Украине, однако не станет блокировать соответствующие решения Североатлантического альянса на саммите, который пройдёт с 9 по 11 июля. К такому решению пришли генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях", — подчеркнул Столтенберг на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.
Генсек НАТО отметил, что принимает позицию властей Венгрии. По его словам, Будапешт согласовал с альянсом, что венгерские средства не будут использованы для дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Венгрия продолжит выполнять все свои обязательства в рамках альянса.
Столтенберг уточнил, что на предстоящем саммите в Вашингтоне должны быть согласованы два решения. Одно из них касается долгосрочной финансовой помощи Украине, а второе — усиления роли НАТО в координации военных поставок Киеву. По словам генсека военно-политического блока, в этом случае ситуация для Украины станет более предсказуемой. Всё, что делает альянс, направлено на предотвращение конфликта с Россией, утверждает Столтенберг.
Напомним, ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории РФ. По словам Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что делает его стороной конфликта. Тем временем Будапешт вновь заявил о необходимости остановить подготовку НАТО к войне с Россией. Орбан собрался помешать Европе ступить на эту "адовую" дорожку.