"Уже решённый вопрос": Орбан высказался об отправке западных войск на Украину

Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, то можно считать это уже решённым вопросом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В эфире радиостанции Kossuth он назвал происходящее в Европе "военным психозом".

"Это не угрозы, это уже факты. Когда вы (журналисты. — Прим. Life.ru) сообщаете о чём-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решённый вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на Украину", — сказал глава венгерского кабмина.