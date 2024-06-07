"Уже решённый вопрос": Орбан высказался об отправке западных войск на Украину
Орбан назвал "решённым" вопрос об отправке западных войск на Украину
Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, то можно считать это уже решённым вопросом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В эфире радиостанции Kossuth он назвал происходящее в Европе "военным психозом".
"Это не угрозы, это уже факты. Когда вы (журналисты. — Прим. Life.ru) сообщаете о чём-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решённый вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на Украину", — сказал глава венгерского кабмина.
Ранее Орбан предупредил о приближении Запада к критической точке в конфликте на Украине. До этого он также заявлял, что власти Венгрии планируют помешать Европе вступить в войну с Россией. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт знает, как это сделать.
TACC / EPA / MARTIN DIVISEK