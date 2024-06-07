Орбан предупредил о приближении Запада к критической точке в конфликте на Украине

Запад очень близко подошёл к точке невозврата в украинском конфликте, который может привести к прямому военному столкновению с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы уже находимся очень близко к ней", — подчеркнул политик в эфире радио Kossuth.