Орбан предупредил о приближении Запада к критической точке в конфликте на Украине
Орбан: Страны Запада подошли к точке невозврата в украинском конфликте
Запад очень близко подошёл к точке невозврата в украинском конфликте, который может привести к прямому военному столкновению с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы уже находимся очень близко к ней", — подчеркнул политик в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что на это указывают "воинственные" заявления глав государств Евросоюза (ЕС) и НАТО. В частности, угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона отправить на Украину истребители и самолёты. Венгерский премьер-министр отметил, что Россия также выступает с очень жёсткими заявлениями в адрес США и их союзников.
Ранее Life.ru сообщал, что в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории России. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что делает его непосредственной стороной конфликта. Тем временем Венгрия вновь заявила о необходимости остановить подготовку НАТО к войне с РФ. Премьер-министр страны Виктор Орбан собрался помешать Европе ступить на эту "адовую" дорожку.
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