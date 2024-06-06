Одна из стран НАТО отказалась участвовать в операциях альянса против России

Венгрия чётко дала понять, что не собирается участвовать в операциях НАТО против России. Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы не хотим, чтобы НАТО стало ближе к войне. Мы ясно дали понять, что не будем участвовать в подобных действиях", — указал министр.