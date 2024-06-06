ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 11:19

Одна из стран НАТО отказалась участвовать в операциях альянса против России

Сийярто заявил, что Венгрия не станет участвовать в операциях НАТО против России

Венгрия чётко дала понять, что не собирается участвовать в операциях НАТО против России. Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы не хотим, чтобы НАТО стало ближе к войне. Мы ясно дали понять, что не будем участвовать в подобных действиях", указал министр.

Сийярто уточнил, что Будапешт не будет участвовать в поставках оружия Киеву, в обучении и финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ). Венгрия открыто демонстрировала свою позицию ещё с самого начала украинского конфликта, подытожил дипломат.

Орбан заявил, что Запад с каждой неделей становится ближе к войне с Россией
Орбан заявил, что Запад с каждой неделей становится ближе к войне с Россией

Напомним, ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории РФ. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что делает его стороной конфликта. Тем временем Венгрия вновь заявила о необходимости остановить подготовку НАТО к войне с Россией. А премьер-министр страны Виктор Орбан собрался помешать Европе ступить на эту "адовую" дорожку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Венгрия
  • НАТО
  • Петер Сийярто
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров