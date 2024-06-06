Одна из стран НАТО отказалась участвовать в операциях альянса против России
Сийярто заявил, что Венгрия не станет участвовать в операциях НАТО против России
Венгрия чётко дала понять, что не собирается участвовать в операциях НАТО против России. Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы не хотим, чтобы НАТО стало ближе к войне. Мы ясно дали понять, что не будем участвовать в подобных действиях", — указал министр.
Сийярто уточнил, что Будапешт не будет участвовать в поставках оружия Киеву, в обучении и финансировании Вооружённых сил Украины (ВСУ). Венгрия открыто демонстрировала свою позицию ещё с самого начала украинского конфликта, подытожил дипломат.
Напомним, ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории РФ. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что делает его стороной конфликта. Тем временем Венгрия вновь заявила о необходимости остановить подготовку НАТО к войне с Россией. А премьер-министр страны Виктор Орбан собрался помешать Европе ступить на эту "адовую" дорожку.
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