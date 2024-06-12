"Имеет смысл": Столтенберг поддержал разрешение Берлина применять немецкое оружие против РФ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал решение властей Германии одобрить использование немецкого оружия в районе Харьковской области "для защиты от России". Об этом он заявил агентству DPA.

Вместе с тем генсек НАТО ушёл от ответа на вопрос, применялось ли уже западное вооружение для ударов по России.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России предоставленным Берлином оружием. В ФРГ убеждены, что их решение не нарушает международное право. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц до этого неоднократно говорил, что не видит причин для расширения области применения немецкого оружия Киевом. В частности, он призывал всеми способами уберегать НАТО от конфликта с Россией.