"Нет возможности и сил": Орбан сдался в "борьбе" против миссии НАТО на Украине

Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не может её предотвратить, так как большинство членов альянса "занимают противоположную позицию". Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Будапеште.

"Сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у неё нет возможности и сил изменить ситуацию", — сказал Орбан.

Глава венгерского кабмина отметил, что довёл до сведения Столтенберга намерение Будапешта не участвовать в военных операциях НАТО за пределами альянса, в первую очередь на территории Украины. Орбан также заявил, что будет отстаивать позицию Венгрии и на июльском саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне. В то же время он подчеркнул, что Венгрия остаётся лояльным членом НАТО и по-прежнему будет выполнять свои обязательства перед партнёрами.