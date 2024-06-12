"Нет возможности и сил": Орбан сдался в "борьбе" против миссии НАТО на Украине
Орбан: Венгрия против миссии НАТО на Украине, но ничего с этим сделать не может
Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не может её предотвратить, так как большинство членов альянса "занимают противоположную позицию". Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Будапеште.
"Сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у неё нет возможности и сил изменить ситуацию", — сказал Орбан.
Глава венгерского кабмина отметил, что довёл до сведения Столтенберга намерение Будапешта не участвовать в военных операциях НАТО за пределами альянса, в первую очередь на территории Украины. Орбан также заявил, что будет отстаивать позицию Венгрии и на июльском саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне. В то же время он подчеркнул, что Венгрия остаётся лояльным членом НАТО и по-прежнему будет выполнять свои обязательства перед партнёрами.
Напомним, ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории России. По словам Йенса Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь нашей страны лишь при непосредственном участии альянса, что делает его стороной конфликта.
TACC / EPA / ZOLTAN MATHE