В Пентагоне раскрыли астрономическую стоимость оружия, переданного Киеву с начала СВО

Страны Североатлантического альянса с 2022 года поставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по военному содействию ВСУ в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 миллиардов долларов с 2022 года", — сказал он.