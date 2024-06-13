В Пентагоне раскрыли астрономическую стоимость оружия, переданного Киеву с начала СВО
Шеф Пентагона Остин: Страны НАТО уже поставили Киеву оружия на $98 млрд
Страны Североатлантического альянса с 2022 года поставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по военному содействию ВСУ в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 миллиардов долларов с 2022 года", — сказал он.
Вместе с тем Остин выразил надежду, что объёмы военной помощи для Незалежной будут расти.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран альянса. Военную помощь, по его словам, будут координировать структуры под руководством командующего объединёнными силами военно-политического блока в Европе Кристофера Каволи.
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