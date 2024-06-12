В США анонсировали подписание с Украиной соглашения о безопасности
Салливан: Вашингтон и Киев 13 июня подпишут соглашение по безопасности
Вашингтон и Киев завтра, 13 июня, подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга для журналистов.
"Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашение завтра", — сказал он.
По словам Салливана, завтра Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита "Группы семи" в Италии, а затем будет подписано двустороннее соглашение по безопасности. В нём будут содержаться положения по поддержке ВСУ. Кроме того, документ включает обязательство добиваться новой денежной помощи для Киева от американского Конгресса, однако конкретные суммы представитель Белого дома называть не стал.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО. Военную помощь, по его словам, будут координировать структуры под руководством командующего объединёнными силами альянса в Европе Кристофера Каволи.
Сайт Владимира Зеленского