ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 17:52

В США анонсировали подписание с Украиной соглашения о безопасности

Салливан: Вашингтон и Киев 13 июня подпишут соглашение по безопасности

Вашингтон и Киев завтра, 13 июня, подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга для журналистов.

"Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашение завтра", — сказал он.

По словам Салливана, завтра Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита "Группы семи" в Италии, а затем будет подписано двустороннее соглашение по безопасности. В нём будут содержаться положения по поддержке ВСУ. Кроме того, документ включает обязательство добиваться новой денежной помощи для Киева от американского Конгресса, однако конкретные суммы представитель Белого дома называть не стал.

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО. Военную помощь, по его словам, будут координировать структуры под руководством командующего объединёнными силами альянса в Европе Кристофера Каволи.

Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
Обложка ©

Сайт Владимира Зеленского

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров