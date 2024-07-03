Чтобы завершить конфликт на Украине, будет достаточно одного звонка президента Соединённых Штатов Джо Байдена Владимиру Зеленскому. По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексея Чепы, это кратчайший путь к прекращению боевых действий.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин совсем недавно высказал свою позицию по поводу того, что требуется для реализации мирных переговоров.