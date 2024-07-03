Байдену и Зеленскому подсказали наикратчайший путь к прекращению конфликта на Украине
Депутат Чепа: Байден может остановить конфликт на Украине одним звонком Зеленскому
Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, Dmytro Larin
Чтобы завершить конфликт на Украине, будет достаточно одного звонка президента Соединённых Штатов Джо Байдена Владимиру Зеленскому. По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексея Чепы, это кратчайший путь к прекращению боевых действий.
Он напомнил, что российский президент Владимир Путин совсем недавно высказал свою позицию по поводу того, что требуется для реализации мирных переговоров.
"Если какой-то из руководителей или какой-то политический деятель будет готов подтвердить и гарантировать исполнение этих требований, это будет возможностью для начала переговоров, к которым мы всегда готовы", — заявил он в беседе с "Лентой.ру", напомнив, что Байден фактически является прямым руководителем Зеленского.
Напомним, что 14 июня Владимир Путин озвучил условия, которые необходимо обеспечить для проведения мирных переговоров с киевским режимом — Украине необходимо отвести войска из ДНР, ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официально отречься от намерения вступить в НАТО. В этом случае огонь будет прекращён без промедлений с российской стороны. В офисе Зеленского сразу же отвергли это предложение. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Москва четыре раза делала шаг навстречу Киеву, предлагая проекты мирных соглашений. Однако в конце июня Зеленский внезапно отказался от принципиальной позиции, которой придерживался два года, и сам заговорил о переговорах с Россией.