Зеленский рассказал, при каком условии Украина готова на переговоры с Россией
Зеленский: Украина считает возможными переговоры с Россией через посредников
Киев может провести переговоры с Москвой через посредников, в качестве которых могут выступить представители любого государства. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение", — отметил он, отвечая на вопрос американской газеты The Philadelphia Inquirer, может ли Украина провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский добавил, что впервые подобную модель использовали во время подписания соглашения о зерновом коридоре, когда Россия и Украина договаривались с Организацией Объединённых Наций (ООН) и Турцией. При этом, по его словам, союзниками Незалежной являются не только Европа и Штаты, но и страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Ранее Зеленский сообщил о готовящемся "всеобъемлющем плане" прекращения конфликта на Украине. По его словам, Киев не хочет затягивать кризис. При этом Зеленский надеется, что его план поддержит большинство стран Запада.
ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO DELLA VALLE