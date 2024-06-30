Зеленский рассказал, при каком условии Украина готова на переговоры с Россией

Киев может провести переговоры с Москвой через посредников, в качестве которых могут выступить представители любого государства. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение", — отметил он, отвечая на вопрос американской газеты The Philadelphia Inquirer, может ли Украина провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский добавил, что впервые подобную модель использовали во время подписания соглашения о зерновом коридоре, когда Россия и Украина договаривались с Организацией Объединённых Наций (ООН) и Турцией. При этом, по его словам, союзниками Незалежной являются не только Европа и Штаты, но и страны Азии, Африки и Латинской Америки.