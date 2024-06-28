Владимир Зеленский заявил, что готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что Киев не хочет затягивать боевые действия.

"Мы подготовим всеобъемлющий план, который будет представлен на рассмотрение нашим партнёрам. Для нас очень важно показать план прекращения войны, который будет поддержан большинством стран мира... Мы не хотим затягивать эту войну и ищем, как быстрее прийти к справедливому миру", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

Зеленский добавил, что Киев также ведёт подготовку ко второму так называемому саммиту мира.