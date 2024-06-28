Зеленский заявил, что готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский заявил, что готовит "всеобъемлющий план" прекращения конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что Киев не хочет затягивать боевые действия.
"Мы подготовим всеобъемлющий план, который будет представлен на рассмотрение нашим партнёрам. Для нас очень важно показать план прекращения войны, который будет поддержан большинством стран мира... Мы не хотим затягивать эту войну и ищем, как быстрее прийти к справедливому миру", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.
Зеленский добавил, что Киев также ведёт подготовку ко второму так называемому саммиту мира.
О том, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за огромных потерь на фронте, Зеленский уже заявлял ранее. А замглавы его офиса Игорь Жовква подчёркивал, что Киев рассчитывает как можно быстрее организовать второй саммит по урегулированию конфликта.
При этом президент РФ Владимир Путин уже озвучил свою мирную инициативу, благодаря которой можно добиться незамедлительного прекращения огня: украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев официально отказывается от планов вступления в НАТО.