"Как можно быстрее": Украина захотела срочно поговорить с Россией о мире

Киев рассчитывает организовать второй мирный саммит по урегулированию вооружённого конфликта до конца 2024 года. Соответствующий анонс в интервью изданию "Интерфакс-Украина" озвучил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина как никто хочет как можно быстрее мира", — заявил политик, пообещав завлечь на встречу делегацию из Китая.