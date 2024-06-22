"Как можно быстрее": Украина захотела срочно поговорить с Россией о мире
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Киев хочет повторить саммит мира до конца года
Киев рассчитывает организовать второй мирный саммит по урегулированию вооружённого конфликта до конца 2024 года. Соответствующий анонс в интервью изданию "Интерфакс-Украина" озвучил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина как никто хочет как можно быстрее мира", — заявил политик, пообещав завлечь на встречу делегацию из Китая.
Ожидается, что вторая конференция по урегулированию конфликта состоится не в Европе. Переговоры могут пройти в Саудовской Аравии. Обязательным условием нового саммита станет участие России, так как прошлая встреча в швейцарском Бюргенштоке завершилась безрезультатно именно из-за отсутствия делегации РФ.
Flickr / President Of Ukraine