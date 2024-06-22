Стало известно, почему Путин ужесточил позицию по переговорам с Киевом

Более строгие условия для завершения украинского конфликта, предложенные президентом России Владимиром Путиным, — это ответ на швейцарскую конференцию, на которой обсуждалась "формула мира" Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

Новые условия для мирных переговоров с Киевом Владимир Путин выдвинул 14 июня на выступлении в МИД РФ. Для этого Украине необходимо вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО. В этом случае огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.