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22 июня, 01:12
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Стало известно, почему Путин ужесточил позицию по переговорам с Киевом

RS: Новая позиция Путина по конфликту с Киевом связана с саммитом в Швейцарии

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Более строгие условия для завершения украинского конфликта, предложенные президентом России Владимиром Путиным, — это ответ на швейцарскую конференцию, на которой обсуждалась "формула мира" Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

Он также обратил внимание, что у Зеленского по итогам саммита не получилось добиться особых результатов.

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Новые условия для мирных переговоров с Киевом Владимир Путин выдвинул 14 июня на выступлении в МИД РФ. Для этого Украине необходимо вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО. В этом случае огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

Анатолий Симоненко
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