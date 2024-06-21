Путин выразил готовность обсуждать вопросы безопасности со всеми, включая НАТО и ЕС

Россия по-прежнему готова обсуждать вопросы равной и неделимой безопасности со всеми, в том числе со странами Евросоюза и НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Условие, со слов главы государства, только одно: главное, чтобы к такому диалогу были готовы наши визави.