Путин выразил готовность обсуждать вопросы безопасности со всеми, включая НАТО и ЕС
Россия по-прежнему готова обсуждать вопросы равной и неделимой безопасности со всеми, в том числе со странами Евросоюза и НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Условие, со слов главы государства, только одно: главное, чтобы к такому диалогу были готовы наши визави.
"Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе", — подчеркнул российский лидер.
Life.ru