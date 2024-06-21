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21 июня, 12:34

Путин выразил готовность обсуждать вопросы безопасности со всеми, включая НАТО и ЕС

Россия по-прежнему готова обсуждать вопросы равной и неделимой безопасности со всеми, в том числе со странами Евросоюза и НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Условие, со слов главы государства, только одно: главное, чтобы к такому диалогу были готовы наши визави.

"Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе", — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал угрозой попытки НАТО "переехать" в Азию
Путин назвал угрозой попытки НАТО "переехать" в Азию

Ранее Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание на то, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте.

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Life.ru

Марина Калегина
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