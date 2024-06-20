Путин счёл ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы по Украине
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Президент России Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом российский лидер рассказал на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам.
"Я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее — время покажет. Всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле", — отметил глава государства.
Тем не менее повод для оптимизма, со слов Путина, остаётся. Некоторые здравомыслящие политики ещё задумаются о том, что озвученные предложения являются "реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон".
Напомним, 14 июня Путин на выступлении в МИДе назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого, по словам президента России, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. В МИД подчеркнули, что Киев хочет лишить украинцев реального шанса на мир.