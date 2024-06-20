Путин счёл ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы по Украине

Президент России Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом российский лидер рассказал на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам.

"Я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее — время покажет. Всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле", — отметил глава государства.