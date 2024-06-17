Песков заявил, что мирная инициатива Путина продолжает оставаться на повестке дня

Подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса прозрачны и хорошо всем известны. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 17 июня, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле напомнили, что речь об этом также зашла на встрече президента Владимира Путина с руководящим составом МИД на прошлой неделе.