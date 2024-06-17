Песков заявил, что мирная инициатива Путина продолжает оставаться на повестке дня
Песков: Условия для участия России в диалоге по Украине хорошо известны
Подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса прозрачны и хорошо всем известны. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 17 июня, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле напомнили, что речь об этом также зашла на встрече президента Владимира Путина с руководящим составом МИД на прошлой неделе.
"Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен, все хорошо его знают", — указал Песков.
Он добавил, что мирные предложения по урегулированию на Украине, высказанные Владимиром Путиным, продолжают оставаться на повестке дня, Россия открыта к диалогу со всеми странами.
"Президент продолжает оставаться открытым для диалога, для серьёзных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений", — заключил представитель Кремля.
Напомним, 14 июня Путин на выступлении в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого, по словам президента России, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. В МИД подчеркнули, что Киев хочет лишить украинцев реального шанса на мир.
Life.ru