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20 июня, 16:31

Путин назвал угрозой попытки НАТО "переехать" в Азию

Россия видит угрозу из-за происходящего в Азии, куда постепенно "переезжает" НАТО и где "сколачивается" блоковая система. Об этом заявил президент Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам. Такие действия, по словам главы государства, требуют реакции.

"НАТО туда "переезжает" как на постоянное место жительства. Это, конечно, создаёт угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать", — указал президент.

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Ранее Владимир Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте.

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Life.ru / Андрей Тишин

Марина Калегина
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