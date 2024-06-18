"Не Европа и не Запад": Названа страна, где может пройти второй саммит по Украине с участием РФ
МИД Швейцарии: Следующий саммит по Украине состоится не в Европе и с участием РФ
Второй "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта будет организован не в Европе. Кроме того, Россия должна быть обязательно интегрирована в конференцию, заявил в эфире радиостанции SRF глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.
"Она [конференция], конечно, пройдёт не в Европе и не на Западе. Мы вели переговоры с заинтересованными странами в Бюргенштоке. Решать им", — поделился он, предложив в качестве претендента Саудовскую Аравию.
Дипломат выразил сожаление о том, что многие государства отказались от участия в первой встрече. Например, обсуждение способов завершения конфликта невозможно без Китая, который неоднократно сообщал о заинтересованности в мирном процессе, подчеркнул Люхингер.
"Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия", — заключил швейцарец.
Первая конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке завершилась полным провалом. Бесполезность саммита стала очевидной ещё до его начала, когда многие мировые лидеры попросту отказались посещать встречу. К абсолютному консенсусу не смогли прийти и участники переговоров, некоторые из которых передумали подписывать итоговое заявление.
X / Swiss MFA