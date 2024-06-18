ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 22:46

"Не Европа и не Запад": Названа страна, где может пройти второй саммит по Украине с участием РФ

МИД Швейцарии: Следующий саммит по Украине состоится не в Европе и с участием РФ

Второй "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта будет организован не в Европе. Кроме того, Россия должна быть обязательно интегрирована в конференцию, заявил в эфире радиостанции SRF глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

"Она [конференция], конечно, пройдёт не в Европе и не на Западе. Мы вели переговоры с заинтересованными странами в Бюргенштоке. Решать им", — поделился он, предложив в качестве претендента Саудовскую Аравию.

Дипломат выразил сожаление о том, что многие государства отказались от участия в первой встрече. Например, обсуждение способов завершения конфликта невозможно без Китая, который неоднократно сообщал о заинтересованности в мирном процессе, подчеркнул Люхингер.

"Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия", — заключил швейцарец.

Захарова: На "мирном саммите" не придумали достойной альтернативы плану Путина
Захарова: На "мирном саммите" не придумали достойной альтернативы плану Путина

Первая конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке завершилась полным провалом. Бесполезность саммита стала очевидной ещё до его начала, когда многие мировые лидеры попросту отказались посещать встречу. К абсолютному консенсусу не смогли прийти и участники переговоров, некоторые из которых передумали подписывать итоговое заявление.

Обложка ©

X / Swiss MFA

Илья Пушкарев
  • Новости
  • швейцария
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров