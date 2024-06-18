"Не Европа и не Запад": Названа страна, где может пройти второй саммит по Украине с участием РФ

Второй "мирный саммит" по урегулированию украинского конфликта будет организован не в Европе. Кроме того, Россия должна быть обязательно интегрирована в конференцию, заявил в эфире радиостанции SRF глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

"Она [конференция], конечно, пройдёт не в Европе и не на Западе. Мы вели переговоры с заинтересованными странами в Бюргенштоке. Решать им", — поделился он, предложив в качестве претендента Саудовскую Аравию.

Дипломат выразил сожаление о том, что многие государства отказались от участия в первой встрече. Например, обсуждение способов завершения конфликта невозможно без Китая, который неоднократно сообщал о заинтересованности в мирном процессе, подчеркнул Люхингер.