"Обернулся пшиком": Слуцкий дал проваленному саммиту по Украине самую точную характеристику

Завершившийся в Швейцарии "мирный саммит" по урегулированию украинского кризиса оказался полностью бесполезным мероприятием, так как без участия России все принятые по итогам конференции решения "ни на йоту" не приблизили завершение конфликта. Соответствующий вердикт вынес глава ЛДПР Леонид Слуцкий.