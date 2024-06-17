ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 22:33

"Обернулся пшиком": Слуцкий дал проваленному саммиту по Украине самую точную характеристику

Глава ЛДПР Слуцкий: Конференция по Украине оказалась "пшиком" без участия РФ

Завершившийся в Швейцарии "мирный саммит" по урегулированию украинского кризиса оказался полностью бесполезным мероприятием, так как без участия России все принятые по итогам конференции решения "ни на йоту" не приблизили завершение конфликта. Соответствующий вердикт вынес глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Затея утратившего легитимность Зеленского настроить мировое большинство против России обернулась пшиком", — написал парламентарий в Telegram.

По мнению депутата, единственный реальный способ раз и навсегда покончить с бойней — принять недавнее предложение президента РФ Владимира Путина. К счастью, страны глобального большинства это осознают, подытожил Слуцкий.

Медведев дал оценку саммиту в Швейцарии, проведя параллель с Оруэллом и вспомнив Булгакова
Медведев дал оценку саммиту в Швейцарии, проведя параллель с Оруэллом и вспомнив Булгакова

Напомним, что "мирный саммит" завершился 16 июня подписанием итогового коммюнике. Документ поддержали не все участники конференции, так как встреча с самого начала была лишена единодушия. Провал переговоров уже признали и в Верховной раде.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров