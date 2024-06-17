"Обернулся пшиком": Слуцкий дал проваленному саммиту по Украине самую точную характеристику
Глава ЛДПР Слуцкий: Конференция по Украине оказалась "пшиком" без участия РФ
Завершившийся в Швейцарии "мирный саммит" по урегулированию украинского кризиса оказался полностью бесполезным мероприятием, так как без участия России все принятые по итогам конференции решения "ни на йоту" не приблизили завершение конфликта. Соответствующий вердикт вынес глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Затея утратившего легитимность Зеленского настроить мировое большинство против России обернулась пшиком", — написал парламентарий в Telegram.
По мнению депутата, единственный реальный способ раз и навсегда покончить с бойней — принять недавнее предложение президента РФ Владимира Путина. К счастью, страны глобального большинства это осознают, подытожил Слуцкий.
Напомним, что "мирный саммит" завершился 16 июня подписанием итогового коммюнике. Документ поддержали не все участники конференции, так как встреча с самого начала была лишена единодушия. Провал переговоров уже признали и в Верховной раде.
Flickr / President Of Ukraine