На Украине признали провал "мирного саммита"

"Несмотря на огромные бюджеты, вложенные в то, чтобы убедить нас в успехе швейцарского фотосаммита, это провал. В первую очередь потому, что с первых слов выступавших прозвучала необходимость подключить к мирному процессу РФ. Что превратило "мирный" саммит в то, чем он был на самом деле, — встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается", — написал политик в своём телеграм-канале.