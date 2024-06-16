На Украине признали провал "мирного саммита"
Депутат Верховной рады Дубинский признал, что саммит в Швейцарии обернулся провалом
Саммит в Швейцарии. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER
"Мирный саммит" по украинскому вопросу в швейцарском городе Бюргеншток обернулся провалом. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский.
"Несмотря на огромные бюджеты, вложенные в то, чтобы убедить нас в успехе швейцарского фотосаммита, это провал. В первую очередь потому, что с первых слов выступавших прозвучала необходимость подключить к мирному процессу РФ. Что превратило "мирный" саммит в то, чем он был на самом деле, — встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается", — написал политик в своём телеграм-канале.
Он отметил, что Россия, представителей которой даже не было на мероприятии, смогла добиться безальтернативного статуса стороны переговоров, предъявляющей ультиматум.
Напомним, конференция по разрешению украинского вопроса прошла в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россию не пригласили, поэтому лидеры многих стран отказались от участия. В Японии заявляли, что цели саммита не будут достигнуты, так как на нём соберутся сторонники киевского режима. Кроме того, несколько других стран поставили под сомнение результативность мероприятия без присутствия российской делегации. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей.