Захарова: На "мирном саммите" не придумали достойной альтернативы плану Путина
На "мирном саммите" по решению украинского вопроса не прозвучала достойная альтернатива плану, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнётся процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", — отмечается в комментарии.
Ранее Владимир Путин обозначил условия, на которых Россия будет готова немедля приступить к переговорам с Украиной. Российский лидер подчеркнул, что Киев должен убрать свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО. При соблюдении всех пунктов Россия прекратит огонь. Другая сторона конфликта на "мирном саммите" подписала документ, в котором содержится призыв к полному обмену пленными, свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Киеву. Коммюнике одобрили представители 80 стран из 91, но позже Ирак и Иордания отозвали подписи.
Telegram / МИД России