Захарова: На "мирном саммите" не придумали достойной альтернативы плану Путина

На "мирном саммите" по решению украинского вопроса не прозвучала достойная альтернатива плану, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнётся процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", — отмечается в комментарии.