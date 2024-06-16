Ирак и Иордания передумали подписывать коммюнике по итогам украинского саммита

Две страны – участницы "мирного саммита" по Украине в швейцарском городе Бюргеншток передумали поддерживать коммюнике по итогам конференции. Речь идёт об Ираке и Иордании, которые не указаны в числе подписантов на сайте Федерального совета Швейцарии.