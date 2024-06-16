Ирак и Иордания передумали подписывать коммюнике по итогам украинского саммита
Участники "мирного саммита" по Украине. Обложка © X / Swiss MFA
Две страны – участницы "мирного саммита" по Украине в швейцарском городе Бюргеншток передумали поддерживать коммюнике по итогам конференции. Речь идёт об Ираке и Иордании, которые не указаны в числе подписантов на сайте Федерального совета Швейцарии.
Изначально названия государств фигурировали в списке одобрителей итогового документа, который был представлен на презентации. Однако в обновлённом перечне Ирак и Иордания уже не упоминаются. Причины отзыва подписей не указаны.
Ранее Life.ru сообщал, что коммюнике по итогам двухдневных переговоров поддержали 80 государств из 91. Подписывать документ отказались Саудовская Аравия, Таиланд, Ливия, Мексика, Индия, ОАЭ, ЮАР, Бразилия, Армения, Бахрейн и Индонезия. Такой результат стал закономерным итогом большого числа разногласий между участниками саммита.