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Ушаков заявил, что Кулеба признал бесполезность "мирного саммита" в Швейцарии

17 июня, 15:12
Саммит в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Саммит в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Участники "мирного саммита" в Швейцарии признали, что нужно созвать новую конференцию и позвать на неё Россию, об этом сказали даже в Киеве. Такое положение дел доказывает, что швейцарский саммит оказался полностью бесполезным. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что придётся сесть за стол переговоров вместе с Москвой.

"Я не знаю, в какой форме будет проведена эта конференция. Но это признание того, что они собрались, по сути дела, напрасно. Потому что ну что можно обсуждать без другой стороны конфликта", — пояснил представитель Кремля.

Ушаков также подчеркнул, что конференция в Швейцарии планировалась как масштабное мероприятие по урегулированию украинского кризиса, но в итоге многие страны попросту не отправили туда своих представителей. Те, кто присутствовал, не смогли прийти к единому мнению, и итоговый документ подписали не все делегации.

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Напомним, "мирный саммит" по Украине в Швейцарии завершился 16 июня подписанием итогового коммюнике. Документ поддержали представители 80 стран из 91. Однако позже Ирак и Иордания передумали. Провал переговоров признали и в Верховной раде. Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на следующую конференцию РФ получит приглашение. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мероприятие "чистейшим сюрреализмом".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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