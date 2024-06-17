Ушаков заявил, что Кулеба признал бесполезность "мирного саммита" в Швейцарии 17 июня, 15:12 Саммит в Швейцарии. Обложка © ТАСС / ЕРА

Участники "мирного саммита" в Швейцарии признали, что нужно созвать новую конференцию и позвать на неё Россию, об этом сказали даже в Киеве. Такое положение дел доказывает, что швейцарский саммит оказался полностью бесполезным. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что придётся сесть за стол переговоров вместе с Москвой.

"Я не знаю, в какой форме будет проведена эта конференция. Но это признание того, что они собрались, по сути дела, напрасно. Потому что ну что можно обсуждать без другой стороны конфликта", — пояснил представитель Кремля.

Ушаков также подчеркнул, что конференция в Швейцарии планировалась как масштабное мероприятие по урегулированию украинского кризиса, но в итоге многие страны попросту не отправили туда своих представителей. Те, кто присутствовал, не смогли прийти к единому мнению, и итоговый документ подписали не все делегации.

Авторы Татьяна Миссуми