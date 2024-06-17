ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 13:38
3910

Политолог рассказал, как Путин смешал Зеленскому все карты перед саммитом в Швейцарии

Политолог Станкевич: Саммит в Швейцарии доказал, что путь Зеленского тупиковый

Швейцарский саммит Владимира Зеленского подвёл черту под любыми попытками договориться о чём-то без участия России и стал доказательством того, что киевский режим зашёл в тупик. Такое мнение озвучил политолог Сергей Станкевич.

Он обратил внимание, что в итоговое коммюнике, под которым подписались страны-участники, вошли всего три "безобидных" пункта: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными. Под остальными требованиями Зеленского никто бы подписываться не стал, уверен собеседник "360.ru".

"Никто не стал обсуждать ультиматум Зеленского, то есть вообще не стал. И Зеленскому под угрозой неявки почти всех пришлось срочно перекроить повестку дня", — говорит политолог.

И если в самой Швейцарии прямо не обсуждалась инициатива, прозвучавшая из Москвы, то она всё равно постоянно незримо там присутствовала и упоминалась как в кулуарах, так и на пресс-конференциях. Таким образом, президенту России Владимиру Путину удалось разрушить миф о безальтернативности мирного документа, навязываемого Украиной, и доказать, что ультимативное направление со стороны Киева — это тупик, полагает Станкевич.

В Кремле сделали неутешительный, но ожидаемый вывод по "мирному саммиту"
В Кремле сделали неутешительный, но ожидаемый вывод по "мирному саммиту"

Напомним, что в Швейцарии прошёл двухдневный саммит, который инициировала Украина. Страна преследовала цель обсудить свою "формулу мира" с представителями других государств. На конференцию приехала 91 делегация, но декларацию об урегулировании конфликта подписали только 80 стран и четыре международные организации.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров