Швейцарский саммит Владимира Зеленского подвёл черту под любыми попытками договориться о чём-то без участия России и стал доказательством того, что киевский режим зашёл в тупик. Такое мнение озвучил политолог Сергей Станкевич.

Он обратил внимание, что в итоговое коммюнике, под которым подписались страны-участники, вошли всего три "безобидных" пункта: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными. Под остальными требованиями Зеленского никто бы подписываться не стал, уверен собеседник "360.ru".

"Никто не стал обсуждать ультиматум Зеленского, то есть вообще не стал. И Зеленскому под угрозой неявки почти всех пришлось срочно перекроить повестку дня", — говорит политолог.

И если в самой Швейцарии прямо не обсуждалась инициатива, прозвучавшая из Москвы, то она всё равно постоянно незримо там присутствовала и упоминалась как в кулуарах, так и на пресс-конференциях. Таким образом, президенту России Владимиру Путину удалось разрушить миф о безальтернативности мирного документа, навязываемого Украиной, и доказать, что ультимативное направление со стороны Киева — это тупик, полагает Станкевич.