В Кремле сделали неутешительный, но ожидаемый вывод по "мирному саммиту"
Песков: Конференция по Украине в Швейцарии не принесла результатов
Конференция по Украине в Швейцарии. Обложка © ТАСС / URS FLUEELER / POOL
"Мирный саммит" по украинскому вопросу, который прошёл в Швейцарии без участия российской стороны, не принёс результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что "мирный саммит" завершился 16 июня подписанием итогового коммюнике. Документ поддержали представители 80 стран из 91. Однако позже Ирак и Иордания передумали. Провал переговоров уже признали и в Верховной раде. Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на следующую конференцию РФ получит приглашение. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мероприятие "чистейшим сюрреализмом".