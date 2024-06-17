В Кремле сделали неутешительный, но ожидаемый вывод по "мирному саммиту"

"Мирный саммит" по украинскому вопросу, который прошёл в Швейцарии без участия российской стороны, не принёс результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю", — сказал представитель Кремля.