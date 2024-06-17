Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

На следующую международную конференцию по Украине должны обязательно пригласить Россию, заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны", — сообщил Кулеба.

По его словам, Украине придётся в какой-то момент начать разговаривать с Россией. Вместе с тем позиции Запада и Глобального Юга разнятся. Последний выступает за сложные компромиссы, на которые нужно пойти Киеву. От западных партнёров таких слов не слышно.