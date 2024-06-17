Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию
Кулеба допустил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / picture alliance / AA / photothek / Thomas Trutschel
На следующую международную конференцию по Украине должны обязательно пригласить Россию, заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет издание "Страна.ua".
"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны", — сообщил Кулеба.
По его словам, Украине придётся в какой-то момент начать разговаривать с Россией. Вместе с тем позиции Запада и Глобального Юга разнятся. Последний выступает за сложные компромиссы, на которые нужно пойти Киеву. От западных партнёров таких слов не слышно.
Как сообщал Life.ru, Россию не пригласили на конференцию по решению украинского вопроса в Швейцарии, которая проходила с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе США, страны ЕС, Турция и Швейцария. Позднее из документа исчезли подписи Ирака и Иордании. В документе содержится призыв к полному обмену пленными, свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Киеву.