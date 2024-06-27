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Регион
27 июня, 13:32

"Много раненых и убитых": Зеленский вдруг заговорил о мире на фоне огромнейших потерь в ВСУ

Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт из-за потерь на фронте

Украина не хочет затягивать конфликт из-за огромных потерь на фронте. Об этом заявил Владимир Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза.

"Мы должны положить этот план [урегулирования] на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим подготовить этот мирный план ко второму саммиту", — сказал Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, после конференции в Швейцарии, где представители стран отметили необходимость присутствия РФ во время обсуждения путей решения конфликта, Киев так и не контактировал с Москвой. Как заявил украинский политик, если это произойдёт, то в секрете ничего держать не будут.

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Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ испытывают большие трудности на передовой. По его словам, в ближайшее время Киеву не приходится надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Мышляева
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