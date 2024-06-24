Вооружённые силы Украины испытывают большие трудности на передовой, и изменения ситуации в их пользу не предвидится. Мрачными прогнозами в беседе с Philadelphia Inquirer поделился руководитель Главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов*.

"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", — отметил генерал-лейтенант.

Корреспондент американской газеты подчеркнул, что перед отъездом поинтересовался у Буданова*, изменится ли ситуация в лучшую сторону через год. Глава ГУР предпочёл воздержаться от ответа.