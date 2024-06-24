"Перемоги" не предвидится: Буданов* озвучил ВСУ плохую новость
Глава ГУР Буданов* назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ
Вооружённые силы Украины испытывают большие трудности на передовой, и изменения ситуации в их пользу не предвидится. Мрачными прогнозами в беседе с Philadelphia Inquirer поделился руководитель Главного управления разведки Незалежной Кирилл Буданов*.
"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", — отметил генерал-лейтенант.
Корреспондент американской газеты подчеркнул, что перед отъездом поинтересовался у Буданова*, изменится ли ситуация в лучшую сторону через год. Глава ГУР предпочёл воздержаться от ответа.
Ежедневно российские войска отправляют на тот свет сотни приспешников киевского режима, выполняющих преступные приказы нелегитимного диктатора. Провалы на фронте вынуждают ВСУ отыгрываться на мирных, как это случилось недавно в Севастополе. Жертвами коварной атаки стали пять человек, ещё свыше 150 пострадали.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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