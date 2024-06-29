"Мирный план" Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта является пустословным. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Всё это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы (в нём. – Прим. Life.ru). Война для них — единственная возможность удержаться у власти, за которую они цепляются всяческими путями. Заявление Зеленского — пустословие. Поверить Зеленскому — себя обмануть. Зеленский и мир — это слова-антонимы", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ добавил, что если Зеленский и представит бумагу с якобы своими идеями, то все они будут надиктованы и согласованы Западом. По его словам, партнёры Киева хотят продолжения конфликта и уничтожения жителей южнорусских земель.