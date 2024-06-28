Зеленскому раскрыли лайфхак, который в одночасье завершит конфликт на Украине
Хинкл: Зеленский может завершить конфликт уже сегодня благодаря плану Путина
Владимир Зеленский в силах завершить украинский конфликт и остановить кровопролитие уже сегодня. Для этого ему достаточно сделать всего один шаг, согласившись на мирное предложение президента России Владимира Путина. Такое мнение в соцсети X озвучил журналист из США Джексон Хинкл.
"Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина", — считает американец.
Путин сделал Киеву четвёртое по счёту мирное предложение 14 июня. По словам главы государства, ВС РФ незамедлительно остановят огонь, если Украина выведет войска с территорий новых российских регионов и откажется от вступления в НАТО.
Flickr / President Of Ukraine