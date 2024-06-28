Зеленскому раскрыли лайфхак, который в одночасье завершит конфликт на Украине

Владимир Зеленский в силах завершить украинский конфликт и остановить кровопролитие уже сегодня. Для этого ему достаточно сделать всего один шаг, согласившись на мирное предложение президента России Владимира Путина. Такое мнение в соцсети X озвучил журналист из США Джексон Хинкл.