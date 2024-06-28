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Регион
28 июня, 19:38

Зеленскому раскрыли лайфхак, который в одночасье завершит конфликт на Украине

Хинкл: Зеленский может завершить конфликт уже сегодня благодаря плану Путина

Владимир Зеленский в силах завершить украинский конфликт и остановить кровопролитие уже сегодня. Для этого ему достаточно сделать всего один шаг, согласившись на мирное предложение президента России Владимира Путина. Такое мнение в соцсети X озвучил журналист из США Джексон Хинкл.

"Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина", — считает американец.

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Путин сделал Киеву четвёртое по счёту мирное предложение 14 июня. По словам главы государства, ВС РФ незамедлительно остановят огонь, если Украина выведет войска с территорий новых российских регионов и откажется от вступления в НАТО.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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