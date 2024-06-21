Лавров: Мирная инициатива Путина стала уже четвёртым предложением РФ по Украине 21 июня, 08:54 Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия уже четыре раза предлагала Украине проекты соглашений об урегулировании конфликта, последний раз с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сейчас мы вышли к очередному, уже четвёртому, по сути дела, предложению [по украинскому урегулированию] со стороны Российской Федерации в виде инициативы президента Путина от 14 июня", — напомнил дипломат.

Он подчеркнул, что Путин предлагал наиболее реалистичную основу для разрешения украинского конфликта, однако Киев не нацелен на достижение мира.

Напомним, 14 июня Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. В офисе Владимира Зеленского уже отвергли предложение Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

Авторы Татьяна Миссуми