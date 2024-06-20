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20 июня, 16:36

"Хоть завтра": Путин обозначил позицию России по переговорам с Украиной

Путин: Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Киевом

Россия будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Украиной, Москве неважно, где они будут проходить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации", — подчеркнул Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.

Глава государства дополнил, что Москва готова проводить переговоры и в Минске, и в Стамбуле, и даже в Швейцарии — это не имеет значения. По его словам, все предложения РФ по Украине уже "лежат на столе". Путин отметил, что от Москвы не зависит, когда все "заинтересованные в переговорах субъекты" возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу.

Также лидер РФ указал, что условия России по урегулированию будут зависеть от ситуации на линии соприкосновения.

Путин счёл ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы по Украине
Путин счёл ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы по Украине

Напомним, 14 июня Владимир Путин на выступлении в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом. По словам российского лидера, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. В МИД РФ подчеркнули, что Киев хочет лишить украинцев реального шанса на мир.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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