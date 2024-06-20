"Хоть завтра": Путин обозначил позицию России по переговорам с Украиной
Путин: Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Киевом
Россия будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Украиной, Москве неважно, где они будут проходить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации", — подчеркнул Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.
Глава государства дополнил, что Москва готова проводить переговоры и в Минске, и в Стамбуле, и даже в Швейцарии — это не имеет значения. По его словам, все предложения РФ по Украине уже "лежат на столе". Путин отметил, что от Москвы не зависит, когда все "заинтересованные в переговорах субъекты" возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу.
Также лидер РФ указал, что условия России по урегулированию будут зависеть от ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, 14 июня Владимир Путин на выступлении в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом. По словам российского лидера, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. В МИД РФ подчеркнули, что Киев хочет лишить украинцев реального шанса на мир.
Life.ru