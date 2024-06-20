"Хоть завтра": Путин обозначил позицию России по переговорам с Украиной

Россия будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Украиной, Москве неважно, где они будут проходить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации", — подчеркнул Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.

Глава государства дополнил, что Москва готова проводить переговоры и в Минске, и в Стамбуле, и даже в Швейцарии — это не имеет значения. По его словам, все предложения РФ по Украине уже "лежат на столе". Путин отметил, что от Москвы не зависит, когда все "заинтересованные в переговорах субъекты" возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу.